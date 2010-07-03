В Киеве заявили о договоренности по возвращению украинских моряков

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков, арестованных в России за нарушение границы. Сейчас оформляются последние наобходимые документы.
"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине ", – передает РИА Новости ее слова.
25 ноября 2018 года корабли военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России. Они в течение нескольких часов опасно маневрировали и игнорировали требования властей РФ. Это случилось в Керченском проливе.
Нарушителей задержали. В ответ Украина обвинила Россию в агрессии. В Кремле назвали это ЧП провокацией.
В мае Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, по которому Россия должна освободить моряков и вернуть задержанные корабли. Московский городской суд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил моряков под арестом.
17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам. Под стражей они будут оставаться еще три месяца.
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