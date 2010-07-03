Суд продлил арест всем 24 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости. Под стражей они пробудут еще три месяца.
Судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме по просьбе следственного управления ФСБ. В здании суда, помимо родственников моряков и журналистов, присутствовала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Ранее всем 24 морякам предъявили обвинение в окончательной редакции. Дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца.
В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера в районе Керченского пролива. 24 украинским морякам были предъявлены обвинения в незаконном пересечении госграницы по предварительному сговору. ФСБ РФ назвала этот инцидент провокацией Киева.
В конце мая текущего года международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Однако Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Москва и Киев ведут переговоры об обмене украинских моряков. Он напомнил, что этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.
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