Фото: Агентство "Москва"

Владимир Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину, сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские моряки просто исполняли приказ, и Москва отдает себе в этом отчет, однако они нарушили российский закон.

"Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться", – сказал президент.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера в районе Керченского пролива. 24 украинским морякам были предъявлены обвинения в незаконном пересечении госграницы по предварительному сговору. ФСБ РФ назвала этот инцидент провокацией Киева.

В конце мая 2019 года международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Однако Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей до 24 и 26 июля.