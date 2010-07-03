Судьбу задержанных украинских моряков решит суд – Песков

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Позиция Москвы по инциденту в Керченском проливе остается прежней, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, судьбу задержанных украинских моряков решат следствие и суд.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", – цитирует представителя Кремля газета "Ведомости".

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Москва должна освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, которые задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Трибунал также постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе.

В министерстве иностранных дел России заявили, что будут отстаивать свою позицию по ситуации с украинскими моряками. При этом там добавили, что данную ситуацию в Керченском проливе можно было избежать, если бы были соблюдены требования российского законодательства о судоходстве в данном районе.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал это происшествие провокацией.

