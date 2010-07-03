В ФСБ не исключили новых провокаций со стороны Украины

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Риски провокаций со стороны Украины сохраняются. Такое заявление сделал руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", − сказал Кулишов в интервью "Российской газете".

Генерал напомнил, что "Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей". Кроме того, по словам Кулишова, новое украинское руководство "не дезавуировало предыдущее заявление о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову".

В ноябре 2018 года в районе Керченского пролива российские пограничники задержали украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера. Находившимся на их борту 24 украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы по предварительному сговору. В ФСБ РФ этот инцидент назвали провокацией киевских властей.

25 мая 2019 года международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть задержанные корабли. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что со стороны РФ это может стать первым сигналом о готовности к прекращению конфликта с Украиной. Между тем Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей до 24 и 26 июля.