Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков

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Россия и Украина обсуждают вопрос об обмене украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает "Вечерняя Москва".

"Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем", – сказал он.

Украинские моряки в России арестованы после случая в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В тот момент были арестованы три корабля ВМС Украины. Их задержали из-за нарушения российской границы.

ФСБ попросила продлить арест морякам до октября 2019 года.

Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор. Это произошло 11 июля. Разговор инициировала украинская сторона.

Главы государств обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и совместную работу по возвращению пленных моряков. Президенты также условились продолжать сотрудничать в "нормандском формате".

