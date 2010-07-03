Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

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Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Мой главный был вопрос – вернуть всех наших ребят", – рассказал украинский президент.

Зеленский заявил, что у него "не спадет корона" позвонить в Москву. Он также отметил, что украинская сторона готова к обмену заключенными.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский впервые провели разговор по телефону. Президенты договорились продолжать контакты в "нормандском формате".

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что новость о разговоре между Путиным и Зеленским является хорошей, поскольку инициатива беседы была проявлена украинской стороной.