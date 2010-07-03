В СФ прокомментировали телефонный разговор Путина и Зеленского

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Телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского прокомментировал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Безусловно, новость хорошая, поскольку инициатива проявлена украинской стороной", – заявил сенатор в беседе с RT. По его мнению, "Украина продемонстрировала свою готовность к возобновлению диалога".

Косачев предположил, что первый разговор двух лидеров был непростым. "Содержание комментировать пока преждевременно, слишком мало информации", – добавил он. Сенатор также выразил надежду, что эксперты обеих стран продолжат работу по вопросам, затронутым в ходе разговора. "Это ситуация на юго-востоке Украины, судьба задержанных людей", – уточнил представитель Совфеда.

11 июля Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.