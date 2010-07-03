Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор

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Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор. Президенты РФ и Украины условились продолжать контакты в "нормандском формате", сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Песков уточнил, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что переговоры глав государств можно приветствовать. Он полагает, что диалог всегда лучше его отсутствия.

В свою очередь, пресс-служба главы украинского государства сообщила, что основной темой разговора стал вопрос освобождения пленных военных моряков. "Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", – говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу по Украине в любом формате, однако встреча должна быть проработана, а в Киеве должно окончательно сформироваться правительство.

Президент РФ также считает неизбежным сближение России с Украиной. "Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений", – подчеркнул он.

В интервью газете Corriere della Sera Путин заявил, что диалог Москвы и Киева будет возможен, когда Зеленский выполнит свои предвыборные обещания.