Путин заявил о готовности ко встрече по Украине в любом формате

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Россия готова к диалогу по Украине в любом формате, однако встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть окончательно сформировано правительство, заявил Владимир Путин.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата", – ответил президент на вопрос журналистов о его реакции на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании.

"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", – приводит слова Путина ТАСС.

Также президент отметил, что неясно, как отреагируют другие участники предложенного формата.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал предложение Зеленского провести в Минске встречу с участием глав России, Украины, США, Великобритании, Германии и Франции.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, Россия готова "рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности".

При этом глава МИД РФ посетовал, что "когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook". 8 июля Зеленский через соцсеть обратился к Путину с предложением встретиться в Минске.

