Лавров прокомментировал предложение Зеленского о встрече в Минске

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске встречу с участием глав России, Украины, США, Великобритании, Германии и Франции, сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, Россия готова "рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности.

При этом глава МИД РФ посетовал, что "когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook".

Лавров напомнил, что для урегулирования ситуации в Донбассе созданы контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.

Эти форматы одобрены Совбезом ООН, и, по словам министра, это "непосредственный инструмент, который необходимо использовать международному сообществу". При этом Лавров подчеркнул, что упор должен быть сделан на прямой диалог.

Ранее в интервью газете Corriere della Sera Владимир Путин заявил, что диалог Москвы и Киева будет возможен, когда Зеленский выполнит свои предвыборные обещания.

По словам Путина, речь идет об "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".

