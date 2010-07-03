Путин назвал условие диалога с Зеленским

Фото: AP/TASS/Alexander Zemlianichenko

Президент России Владимир Путин заявил, что диалог Москвы и Киева будет возможен, когда глава Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания. Об этом говорится в интервью российского лидера, опубликованном в газете Corriere della Sera накануне визита в Италию.

По словам Путина, речь идет о "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".

В частности президент РФ заявил, что украинские власти должны перестать называть жителей юго-востока страны сепаратистами и "уважать минские соглашения".

Путин также подчеркнул, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".

27 июня Зеленский впервые публично обратился к Путину. Украинский президент попросил вернуть задержанных после провокации в Керченском проливе моряков.