Зеленский впервые обратился к Путину

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Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть украинских моряков, арестованных в России по обвинению в нарушении госграницы, сообщает ТАСС.

"Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – сказал президент Украины на брифинге.

Зеленский рассказал, что МИД страны не согласовывал с ним ноту в адрес России по украинским морякам. Он посетовал, что узнает информацию про международные шаги Украины из интернета.

"Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины", – заявил Зеленский.

В ноябре 2018 года в районе Керченского пролива российские пограничники задержали украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера. На борту судов находились 24 моряка.

В конце мая 2019 года международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить моряков и вернуть задержанные корабли.

В МИД РФ ответили, что данный вопрос находится вне юрисдикции трибунала ООН и не может им рассматриваться.