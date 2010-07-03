Вопрос об украинских моряках вне юрисдикции трибунала ООН − МИД РФ

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Вопрос об украинских моряках, задержанных после инцидента в Керченском проливе, находится вне юрисдикции трибунала ООН и не может им рассматриваться. Такую позицию МИД РФ изложил в нотах Международному трибуналу по морскому праву и посольству Украины, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как сказано в заявлении МИД, "одновременно в нотах подтверждена позиция Российской Федерации о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации". Трибунал ООН не обладает полномочиями для подобного разбирательства и российская сторона продолжит оспаривать наличие у него такого права, подчеркнули представители ведомства.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера в районе Керченского пролива. 24 украинским морякам были предъявлены обвинения в незаконном пересечении госграницы по предварительному сговору. ФСБ РФ назвала этот инцидент провокацией Киева.

В конце мая 2019 года международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Между тем Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей до 24 и 26 июля.