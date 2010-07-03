Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о вкладе в развитие экономики и социальной сферы страны. Об этом сообщает РИА Новости.
"То же самое я недавно предложил и владельцам большого бизнеса – Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому. С другими я еще не встретился, но собираюсь... они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов", – заявил Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.
Он отметил, что Виктор Пинчук согласился помочь задержанным в РФ 24 украинским морякам в приобретении квартир. Риант Ахметов, по словам Зеленского, готов вкладывать деньги в медицину и инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
По его словам, при помощи Ахметова были закуплены 200 машин скорой помощи для сельских больниц. "Ни им (олигархам. – Прим. ред.), ни вам я не предлагаю никаких преференций - только честные одинаковые для всех правила. Никаких монополий, только те правила от которых мы, как страна, можем выиграть", – заявил Зеленский, обращаясь к представителям бизнеса.
20 мая в Киеве состоялась инаугурация нового президента. Своей первой задачей он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Помимо этого, глава государства пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.
27 мая Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента. Он назвал необходимым улучшить обеспечение военнослужащих. В конце визита Зеленский заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
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