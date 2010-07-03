Эксперт оценил слова о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе.
Он отметил, что президенту Украины не принадлежит большая часть рычагов власти и установит он их только после парламентских выборов. В связи с этим, считает Брутер, никуда Зеленский Украину пока не ведет.
Кроме того, отмечает эксперт, перед новым украинским лидером стоит сложная задача – решить проблемы Украины в рамках того государства, которое ему досталось.
"Есть очень сложная проблема, которая заключается в том, что за последние пять лет украинскую власть захватил крайне националистический элемент. Его нельзя просто отменить указом", – цитирует Брутера RT.
В заключение он заявил, что Рабинович не прав, и у Зеленского еще есть возможность решить те задачи, которые хочет украинское общество.
Ранее Вадим Рабинович заявил, что Зеленский ведет страну к катастрофе. По его словам, сейчас от нового президента он видит лишь намерение продолжать внутриукраинский конфликт в Донбассе.
Владимир Путин отметил неизбежность восстановления отношений между Россией и Украиной, выразив надежду, что новое руководство Киева будет способствовать данному процессу. Глава государства надеется, что новое украинское руководство сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем.
Незадолго до этого, Владимир Зеленский заявлял о невозможности ведения переговоров с Россией. О том, что диалога не будет, украинский лидер сообщил перед началом своего выступления на форуме IFORUM – 2019.
21 мая новоизбранный президент Украины на встрече с представителями Белого дома попросил США ужесточить санкции против России. Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.
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