Эксперт оценил слова о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе.

Он отметил, что президенту Украины не принадлежит большая часть рычагов власти и установит он их только после парламентских выборов. В связи с этим, считает Брутер, никуда Зеленский Украину пока не ведет.

Кроме того, отмечает эксперт, перед новым украинским лидером стоит сложная задача – решить проблемы Украины в рамках того государства, которое ему досталось.

"Есть очень сложная проблема, которая заключается в том, что за последние пять лет украинскую власть захватил крайне националистический элемент. Его нельзя просто отменить указом", – цитирует Брутера RT.

В заключение он заявил, что Рабинович не прав, и у Зеленского еще есть возможность решить те задачи, которые хочет украинское общество.

Ранее Вадим Рабинович заявил, что Зеленский ведет страну к катастрофе. По его словам, сейчас от нового президента он видит лишь намерение продолжать внутриукраинский конфликт в Донбассе.

Владимир Путин отметил неизбежность восстановления отношений между Россией и Украиной, выразив надежду, что новое руководство Киева будет способствовать данному процессу. Глава государства надеется, что новое украинское руководство сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем.

Незадолго до этого, Владимир Зеленский заявлял о невозможности ведения переговоров с Россией. О том, что диалога не будет, украинский лидер сообщил перед началом своего выступления на форуме IFORUM – 2019.

21 мая новоизбранный президент Украины на встрече с представителями Белого дома попросил США ужесточить санкции против России. Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.

