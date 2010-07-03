Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Владимир Путин отметил неизбежность восстановления отношений между Россией и Украиной, выразив надежду, что новое руководство Киева будет способствовать данному процессу. Об этом российский президент заявил в интервью телеканалу "Мир".
"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения", "как бы ни складывались наши отношения с элитами, с политическими элитами прошлого", отметил Путин.
"Но новое-то руководство, надеюсь, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем", – сказал президент.
Ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Путин назвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского "хорошим актером". Слова президента РФ зал встретил смехом и аплодисментами.
По мнению Путина, "одно дело кого-то играть, а другое дело – быть кем-то". Для того, чтобы играть, нужен талант. Но для того, чтобы заниматься государственными делами, "нужны другие качества", пояснил президент РФ.
Незадолго до этого, Владимир Зеленский заявлял о невозможности ведения переговоров с Россией. О том, что диалога не будет, украинский лидер сообщил перед началом своего выступления на форуме IFORUM – 2019.
21 мая новоизбранный президент Украины на встрече с представителями Белого дома попросил США ужесточить санкции против России. Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. Он принес присягу украинскому народу, а затем распустил Верховную раду.
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