Путин назвал Зеленского "хорошим актером"

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, назвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского "хорошим актером". Слова президента РФ зал встретил смехом и аплодисментами, сообщает РИА Новости.
"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, – он хороший актер", – сказал президент РФ.
По мнению Путина, "одно дело кого-то играть, а другое дело – быть кем-то". Для того, чтобы играть, нужен талант, пояснил он.
"Это точно. Много талантов, и один из этих талантов – это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа – "принц" и "нищий", – подчеркнул Путин.
Путин отметил, что "и там, и там надо быть убедительным". Но для того, чтобы заниматься государственными делами, "нужны другие качества", полагает президент РФ.
Ранее Путин заявил об отсутствии планов по объединению России и Белоруссии. По его словам существует только план строительства так называемого союзного государства.
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