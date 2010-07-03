Путин пожелал Симоньян всего самого доброго

Владимир Путин пожелал всего самого доброго главному редактору RT и МИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян, которая не смогла посетить Петербургский международный экономический форум из-за того, что попала в больницу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте ей самые наилучшие пожелания", – сказал президент в конце пленарного заседания ПМЭФ.
Модератор пленарного заседания журналистка Софико Шеварднадзе, задавая вопрос, отметила, что обсуждала его с Маргаритой Симоньян, "которая не может здесь быть, потому что она попала в больницу по известным вам причинам, Владимир Владимирович".
В ответ на это Путин пошутил: "Она (Симоньян. – Прим. ред.) беременна, а она (Шеварднадзе. - Прим. ред.) говорит – по известным вам причинам. Я здесь причем?"
Ранее Симоньян сообщила в Twitter, что ее выписали из больницы. Она опубликовала в соцсети фотографию выписки, в которой указан диагноз: "Угроза позднего выкидыша. ОАГА" в связи с психоэмоциональным стрессом.
Ранее ее госпитализировали после инцидента на радио "Эхо Москвы". Симоньян пришла на эфир радиостанции, где у входа ее встретила кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь с включенной камерой.
Юрист начала задавать Симоньян вопросы. Главред RT отказалась от комментариев, заявив, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу.
Однако Соболь продолжила следовать за Симоньян. При этом медиаменеджер попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.
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