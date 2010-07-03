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09:07

Захарова отреагировала на инцидент с Симоньян

политика

09:07

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Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала запись в своем Facebook, которую подписчики связали с инцидентом с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян.

"Соболь – это животное. А теперь попробуйте поспорить", – написала Захарова. При этом она не уточнила, что именно послужило поводом для этой записи, передает "Вечерняя Москва".

Ранее Симоньян написала в Twitter, что пришла на эфир радиостанции, где у входа ее встретила кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь с включенной камерой и начала задавать вопросы. Главред RT отказалась от комментариев, заявив, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу.

Соболь преследовала беременную Симоньян, пока медиаменеджер не скрылась в кабинете главного редактора радиостанции. После инцидента Симоньян госпитализировали. Она рассказала журналистам, что перенервничала и останется в больнице на сутки из-за угрозы прерывания беременности.

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