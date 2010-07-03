Путин назвал Зеленского "талантливым человеком"

Владимир Путин во время прямой линии назвал президента Украины Владимира Зеленского талантливым человеком, вспоминая его выступления на сцене.
"Он талантливый человек, помню его выступления в КВН в Москве. Это было талантливо и смешно. Сейчас это не смешно. Это не комедия, это трагедия", – отметил Путин.
Он также привел слова украинского лидера, что тот не собирается вести переговоры с "сепаратистами" из ЛНР и ДНР.
"В истории нет примеров разрешения конфликта без прямого диалога сторон. Киев должен проявить политическую волю для урегулирования в Донбассе", – заявил глава государства.
Путин взыскался о Зеленском
Ранее между Путиным и Зеленским развернулась заочная дискуссия по вопросу предоставления российского гражданства жителям Донбасса.
24 апреля Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Зеленский 27 апреля заявил в связи с этим, что украинцы свободные люди.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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