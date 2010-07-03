Русский язык может получить особый статус в Донбассе

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Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста издания "Украинские новости", рассказал, что русский язык может получить в Донбассе особый статус. Президент отметил, что для начала обсуждения подобного вопроса от жителей региона должна последовать соответствующая просьба.

"Я думаю, что, когда прекратим войну, нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что на Украине сейчас вообще нет проблем с употреблением русского языка.

Президент Украины ранее пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. По словам Зеленского, в настоящее время идет подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

7 июля съемочная группа российского телеканала "Звезда" попала под минометный обстрел военнослужащих ВСУ в поселке Коминтерново на юге ДНР.