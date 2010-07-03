Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в ДНР

Фото: ТАСС/Степан Петренко

Съемочная группа российского телеканала "Звезда" попала под минометный обстрел военнослужащих ВСУ в поселке Коминтерново на юге ДНР. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

"Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по району", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения "Азов" (запрещен в РФ) из-за идеологических разногласий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. По словам Зеленского, в настоящее время идет подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.