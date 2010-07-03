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16:26

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

политика безопасность

16:26

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Фото: ТАСС/AP Photo/Mstyslav Chernov

Вооруженные силы Украины начали отводить подразделения с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская", говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны.

Как сообщает РИА Новости, Народная милиция самопровозглашенной ЛНР также начала отводить силы в районе станицы Луганской.

"СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций", – сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военные оставили свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе из-за некомплекта личного состава ВСУ, а также отсутствия обеспечения и нормальных бытовых условий.

Он отметил, что на данный момент командование ВСУ принимает срочные меры по предотвращению таких ситуаций.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. По словам Зеленского, в настоящее время идет подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

По его словам, сейчас идет подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

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