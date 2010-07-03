В ЛНР заявили об отступлении украинских военных с позиций в Донбассе

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Украинские военные оставили свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе из-за некомплекта личного состава ВСУ, а также отсутствия обеспечения и нормальных бытовых условий, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает сайт "Комсомольской правды".

Он отметил, что на данный момент командование ВСУ принимает срочные меры по предотвращению таких ситуаций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с Донецком и Луганском. При этом украинский лидер подчеркнул, что согласен на переговоры в минском формате и прекращение огня. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заверил, что параллельно с переговорами в Минске возобновится и диалог в "нормандском формате", а также будет обсуждаться вопрос освобождения осужденных в РФ украинцев.

