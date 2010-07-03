Военнослужащий ВСУ расстрелял боевиков "Азова" в Донбассе

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Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения "Азов" (запрещен в РФ) из-за идеологических разногласий.

Как сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, конфликт произошел 5 июля в районе поселка Новолуганское.

В результате военнослужащий 30-й бригады ВСУ расстрелял "сослуживцев" из автомата. Националисты были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По словам Филипоненко, 4 июля в ходе конфликта после употребления спиртных напитков был застрелен военнослужащий 54-й бригады ВСУ.

При этом командование бригады скрыло факт инцидента и представило гибель солдата для вышестоящего командования как результат обстрела со стороны ЛНР.

Украинские военнослужащие в Донбассе ранее отказались идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и застрелили своего командира.