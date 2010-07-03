Командир бригады ВСУ погиб в результате крушения вертолета на Украине

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Вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области на Украине, сообщает News.ru. В результате крушения погибли четыре члена экипажа, в том числе командир 16-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины.

Связь с вертолетом, совершавшим тренировочный полет, потеряли около 23:27 29 мая. На месте ЧП работают спасатели и правоохранители.

Комиссия министерства обороны и Генштаба Украины устанавливает причины и обстоятельства крушения.