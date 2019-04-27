Самолет Як-18 упал в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае потерпел крушение самолет Як-18, на борту которого находились пилот и пассажир – они оба погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение властей региона.

Инцидент произошел в районе аэродрома Калинка. На место выехала оперативная группа. "Самолет упал в границах аэродрома, не задев строения, ущерба близлежащим поселениям нет. Самолет после падения не загорелся", – рассказали в администрации Хабаровского района.

По факту ЧП следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело.

По данным СМИ, один из погибших – глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.