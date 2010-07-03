Японский истребитель F-35 потерпел крушение в Тихом океане

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Министерство обороны Японии сообщило, что истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Сил самообороны страны упал в Тихий океан в районе префектуры Аомори.

Отмечается, что находившийся на борту пилот пока не найден. Поиски продолжаются, причины случившегося устанавливаются, передает "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что Пентагон приостановит полеты как минимум 24 истребителей-бомбардировщиков F-35 для устранения неполадок в системе подачи топлива.

6 апреля стало известно, что истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подбил сам себя во время боевых учений. Тем не менее пилоту удалось посадить поврежденный самолет.