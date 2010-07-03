Истребитель Су-27 заставил удалиться самолет-разведчик США от границ РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Балтийского моря разведывательный самолет ВВС США RC-135. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, для перехвата цели в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

Отмечается, что истребитель ВКС подошел к американскому самолету на безопасное расстояние и "идентифицировал его как самолет-разведчик".

После обнаружения воздушная цель удалилась от границы РФ, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования, передает ТАСС.

RC-135V предназначены для определения режимов работы и координат сил ПВО, а также перехвата информации с линий связи штабов.

24 февраля посла РФ вызвали в МИД Швеции в связи с инцидентом над Балтикой, когда Су-27 приблизился к шведскому разведывательному самолету.