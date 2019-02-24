Посла России вызвали в МИД Швеции из-за маневров Су-27

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Российского посла вызвали в МИД Швеции в связи с инцидентом над Балтикой, когда истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки. Об этом ТАСС сообщили в шведском внешнеполитическом ведомстве.

"Российский посол вызван в министерство иностранных дел", − рассказала представитель ведомства Диана Кудхаиб. По ее словам, 25 февраля посла примет глава отдела МИД по безопасности полетов в Европе.

"Инцидент произошел в международном пространстве. Шведский самолет имел полное право лететь в этом районе", − подчеркнула Кудхаиб. Она также добавила, что МИД королевства "серьезно относится" к случившемуся.

По информации ВС Швеции, 19 февраля во время полета в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российский Су-27 приблизился к шведскому сигнальному самолету на расстояние менее 20 метров.

В Минобороны России, в свою очередь, заверили, что российский истребитель подошел к шведскому самолету на безопасное расстояние. По данным военного ведомства, самолет-разведчик "Гольфстрим" следовал в направлении российской границы, поэтому Су-27 был направлен на перехват. Когда иностранный самолет удалился, истребитель вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.