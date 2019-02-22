В Минобороны прокомментировали перехват шведского самолета над Балтикой

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Истребитель ВКС России Су-27 поднимали в воздух над Балтикой из-за приближения к российской границе воздушной цели. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве Швеции заявили, что Су-27 якобы подошел на 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки.

По данным Минобороны РФ, 19 февраля средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтики засекли приближающийся к границе воздушный объект. "Для установления принадлежности цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", − сказано в сообщении ведомства.

Приблизившись к объекту на безопасное расстояние, экипаж российского истребителя идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. Когда иностранный самолет удалился от границы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

В конце января российский Су-27 перехватил на Балтикой американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. В Госдуме пролет американского самолета близ российской границы назвали грубым нарушением международного права.