В Минобороны прокомментировали перехват шведского самолета над Балтикой

Истребитель ВКС России Су-27 поднимали в воздух над Балтикой из-за приближения к российской границе воздушной цели. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Ранее в оборонном ведомстве Швеции заявили, что Су-27 якобы подошел на 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки.
По данным Минобороны РФ, 19 февраля средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтики засекли приближающийся к границе воздушный объект. "Для установления принадлежности цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", − сказано в сообщении ведомства.
Приблизившись к объекту на безопасное расстояние, экипаж российского истребителя идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции. Когда иностранный самолет удалился от границы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.
В конце января российский Су-27 перехватил на Балтикой американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. В Госдуме пролет американского самолета близ российской границы назвали грубым нарушением международного права.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.