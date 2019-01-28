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19:04

В Госдуме отреагировали на перехват самолета-разведчика США над Балтикой

власть политика

19:04

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon российским истребителем Су-27 над Балтикой.

По словам парламентария, для США и других стран НАТО является нормой несоблюдение международного права и его грубое нарушение.

"Свидетельством этого как раз и является данная ситуация: самолет-разведчик США пролетал вблизи наших границ. Понятно, что он вел разведку местности акватории Балтийского моря", – цитирует депутат RT.

Швыткин отметил, что действия американских ВВС являются "грубым нарушением конструктивизма между двумя странами на пути выстраивания нормальных отношений".

"Это ведет к эскалации напряженности и является определенным давлением на нашу страну со стороны США в части военного направления", – сообщил он.

Депутат добавил, что российская сторона, предотвращая нарушение своих границ границ, действует в соответствии с международным правом.

Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского разведчика после того, как тот был замечен над нейтральными водами Балтики.

власть политика

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