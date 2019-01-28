Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon, принадлежащий Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.
Представители военного ведомства уточнили, что инотранный самолет был замечен над нейтральными водами Балтики. Его засекли средства контроля воздушного пространства. Су-27 специально подняли в воздух для перехвата цели.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", – пояснили в министерстве обороны.
После выполнения задачи истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
На минувшей неделе в этом же регионе российский истребитель перехватил шведский самолет разведки "Гольфстрим". Аппарат скандинавской страны летел без включенного транспондера. Встретившись с российским самолетом, он повернул от границ РФ.
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