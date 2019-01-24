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06:27

Российский истребитель перехватил шведский самолет разведки над Балтикой

безопасность

06:27

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Фото: ТАСС/пресс-служба Министерства обороны РФ/Сергей Бобылев

Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтикой шведский самолет разведки "Гольфстрим". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, самолет-разведчик ВВС Швеции осуществлял полет без включенного транспондера. Приблизившись на безопасное расстояние, Су-27 сопроводил шведский самолет от границ РФ и вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что два эсминца США вошли в акваторию Балтийского моря. В Национальном центре управления обороной Минобороны РФ заявили, что за ними следят корветы Балтфлота "Бойкий" и "Сообразительный".

"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США Gravely и Porter", – сказали в центре.

безопасность

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