Российский истребитель перехватил шведский самолет разведки над Балтикой

Фото: ТАСС/пресс-служба Министерства обороны РФ/Сергей Бобылев
Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтикой шведский самолет разведки "Гольфстрим". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По словам военных, самолет-разведчик ВВС Швеции осуществлял полет без включенного транспондера. Приблизившись на безопасное расстояние, Су-27 сопроводил шведский самолет от границ РФ и вернулся на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что два эсминца США вошли в акваторию Балтийского моря. В Национальном центре управления обороной Минобороны РФ заявили, что за ними следят корветы Балтфлота "Бойкий" и "Сообразительный".
"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США Gravely и Porter", – сказали в центре.
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