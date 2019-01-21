Российские корабли взяли на сопровождение эсминцы США в Балтийском море

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Два эсминца США вошли в акваторию Балтийского моря. В Национальном центре управления обороной Минобороны РФ сообщили, что за ними следят корветы Балтфлота "Бойкий" и "Сообразительный".

"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США Gravely и Porter", – сказали в центре, передает "Интерфакс".

Между тем 19 января эсминец США Donald Cook направился в Черное море. Капитан корабля Мэттью Дж. Пауэл заявил, что прибытие эсминца демонстрирует оперативную совместимость Военно-морских сил в достижении целей по обеспечению безопасности в регионе.

В начале декабря американский эсминец McCampbell следовал вблизи базы Тихоокеанского флота РФ под контролем большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц". По данным российской стороны, эсминец ВМС США не приближался к российским территориальным водам ближе чем на сто километров.