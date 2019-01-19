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19 января, 22:36

Американский эсминец направился в Черное море

безопасность

19 января, 22:36

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Фото: Zuma\TASS\Michal Fludra

Эсминец США Donald Cook направился в Черное море, сообщает РИА Новости.

"Donald Cook начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января для проведения в Черном море операций по обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности", – говорится на сайте Шестого флота ВМС США.

Капитан корабля Мэттью Дж. Пауэла заявил, что прибытие эсминца демонстрирует оперативную совместимость Военно-морских сил в достижении целей по обеспечению безопасности в регионе.

В свою очередь, в Национальном центре управления обороной России сообщили, что корабли Черноморского флота следят за эсминцем.

Эсминец Donald Cook эксплуатируется с 1998 года. Основным его вооружением являются крылатые ракеты "Томагавк", на борту располагается от 56 до 96 ракет этого типа.

безопасность

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