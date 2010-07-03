В Польше разбился истребитель МиГ-29

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Истребитель МиГ-29 разбился в центральной Польше. Катастрофа произошла в местности Сточек в Мазовецком воеводстве, сообщает радиостанция RMF FM.

По словам очевидцев крушения, пилот истребителя успел катапультироваться. На место ЧП выехали десять пожарных бригад. Они ведут поиски пилота и рухнувшего МиГ-29.

По данным радиостанции, истребитель относится к парку авиабазы в городе Минск-Мазовецкий.

Ранее сообщалось, что Минобороны Венгрии выставило на продажу самолеты МиГ-29 советского и российского производства, которые непригодны для полетов или частично разукомплектованы. По информации СМИ, в лот включены 19 истребителей и 20 двигателей. Уточнялось, что начальная цена лота составляет десять миллионов долларов.