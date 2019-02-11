Венгрия выставила на продажу МиГ-29

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Министерство обороны Венгрии решило выставить на продажу МиГ-29. Речь идет о выведенных из эксплуатации истребителях советского и российского производства.

Как сообщает издание Jane's, в один лот включены 19 истребителей (некоторые из них непригодны для полетов или частично разукомплектованы), 20 двигателей и 293 других предмета, включая комплектное вооружение.

По информации СМИ, начальная цена лота составляет десять миллионов долларов. Отмечается также, что будущая сделка должна быть одобрена российскими властями.