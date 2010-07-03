ВВС Индии опровергли информацию о сбитом Пакистаном Су-30

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Военно-воздушные силы Индии опровергли информацию о том, что Пакистан, помимо самолета МиГ-21, сбил истребитель Су-30. Об этом говорится в заявлении индийских ВВС, передает The Hindu.

В сообщении указывается, что 27 февраля системы ПВО обнаружили скопление пакистанских самолетов на линии контроля. По тревоге были подняты истребители Су-30, МиГ-21 и Мираж-2000.

Военные отметили, что пакистанская сторона использовала "множественные пуски AMRAAM". Су-30 сумел отразить атаку и уничтожил ракету, обломки которой упали на территории штата Джамму и Кашмир и ранили местного жителя.

В том же бою МиГ-21 сбил ракетой R-73 пакистанский F-16, однако не смог увернуться от AMRAAM и упал на территории Пакистана. Пилот истребителя был взят в плен и впоследствии освобожден.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились в начале прошлой недели после атаки на автоколонну индийских силовиков, в результате которой погибли более 40 человек. В ответ ВВС страны нанесли удар по позициям боевиков "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которые располагаются на пакистанской территории.

После боя, произошедшего 27 февраля, Пакистан объявил о закрытии воздушного пространства страны для коммерческих рейсов. Кроме того, был приостановлен ряд внутренних рейсов. В свою очередь, в Индии закрыли пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что из-за закрытия воздушного пространства Пакистана российские авиакомпании могут повысить стоимость авиабилетов в страны Юго-Восточной Азии. Рост цен составит 10-12%.

