Пакистан согласился на помощь России в ситуации с Индией

В Пакистане отреагировали на слова Сергея Лаврова о возможном посредничестве РФ в урегулировании ситуации с Индией. Исламабад готов принять предложение.
"Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность", – приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились в начале недели. Группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков одной из группировок на пакистанской территории. В ответ Исламабад поднял свои истребители, которые нарушили границу в районе спорного штата Джамму и Кашмир. В конфликте потери понесли обе стороны.
Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) заявило, что воздушное пространство страны закрыто для коммерческих рейсов. Пакистан также приостановил внутренние рейсы в Исламабад, Лахор, Мултан, Фейсалабад и Сиалкот. В свою очередь, в Индии закрыли пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.
Запрет на полеты продлили до 11:00 4 марта. Российские авиакомпании перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран. Над Пакистаном проходит воздушный маршрут в Таиланд. Первыми, кто ощутил на себе последствия обострения индо-пакистанского конфликта, стали пассажиры авиакомпании Azur Air. Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга так и не смогли сразу попасть на курорты юго-западной Азии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.