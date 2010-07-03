Пакистан согласился на помощь России в ситуации с Индией

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В Пакистане отреагировали на слова Сергея Лаврова о возможном посредничестве РФ в урегулировании ситуации с Индией. Исламабад готов принять предложение.

"Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность", – приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились в начале недели. Группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков одной из группировок на пакистанской территории. В ответ Исламабад поднял свои истребители, которые нарушили границу в районе спорного штата Джамму и Кашмир. В конфликте потери понесли обе стороны.

Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) заявило, что воздушное пространство страны закрыто для коммерческих рейсов. Пакистан также приостановил внутренние рейсы в Исламабад, Лахор, Мултан, Фейсалабад и Сиалкот. В свою очередь, в Индии закрыли пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Запрет на полеты продлили до 11:00 4 марта. Российские авиакомпании перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран. Над Пакистаном проходит воздушный маршрут в Таиланд. Первыми, кто ощутил на себе последствия обострения индо-пакистанского конфликта, стали пассажиры авиакомпании Azur Air. Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга так и не смогли сразу попасть на курорты юго-западной Азии.