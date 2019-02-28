Пакистан обстрелял населенные пункты на индийской границе

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Вооруженные силы Пакистана обстреляли населенные пункты в округе Пунч на индийской границе. Инцидент произошел около 06:00 по местному времени. Индийской стороне удалось отразить обстрелы, отмечает Asian News International.

Конфликт на индо-пакистанской границе обострился в среду, 27 февраля. Два самолета Миг-21 ВВС Индии были сбиты вооруженными силами Пакистана. Двух индийских пилотов задержали. В министерстве иностранных дел Пакистана объяснили удар демонстрацией готовности к самообороне.

Днем ранее индийские власти заявили, что нанесли удар по лагерю запрещенной организации" Джаиш-е-Мухаммад" на территории Пакистана. Боевики этой группировки взяли на себя ответственность за теракт в Кашмире, который произошел 14 февраля, когда погибли 40 индийских полицейских.

Воздушное пространство над Пакистаном закрыто, в Индии ограничена работа нескольких аэропортов. Из-за этого российские авиакомпании меняют маршруты полетов в Юго-Восточную Азию. Сотни российских туристов накануне не смогли добраться до Таиланда и Вьетнама, где традиционно отдыхают в это время года. "Аэрофлот" перенес вылет пяти азиатских рейсов. А некоторым авиаперевозчикам пришлось разворачивать самолеты прямо в воздухе.