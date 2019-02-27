В Пакистане арестовали пилотов сбитого самолета ВВС Индии

В Пакистане арестованы два пилота одного из двух сбитых индийских военных самолетов.

"Два пилота арестованы, один из них получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где ему окажут необходимую медпомощь, второй находится под стражей", – сообщил в микроблоге Twitter официальный представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур.

Ранее издание India Today сообщило, что самолет BBC Индии потерпел крушение на севере страны. По предварительным данным, оба пилота погибли. Инцидент произошел в штате Джамму и Кашмир.

Позднее информацию подтвердили в ВВС Пакистана, уточнив, что были сбиты два самолета вооруженных сил Индии. Причина произошедшего – самолеты вошли в воздушное пространство Пакистана. Первый сбитый самолет упал на индийской стороне, второй – на пакистанской. В Министерстве иностранных дел Пакистана объяснили воздушный удар демонстрацией готовности к самообороне.