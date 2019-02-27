В Пакистане арестовали пилотов сбитого самолета ВВС Индии

В Пакистане арестованы два пилота одного из двух сбитых индийских военных самолетов.
"Два пилота арестованы, один из них получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где ему окажут необходимую медпомощь, второй находится под стражей", – сообщил в микроблоге Twitter официальный представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур.
Ранее издание India Today сообщило, что самолет BBC Индии потерпел крушение на севере страны. По предварительным данным, оба пилота погибли. Инцидент произошел в штате Джамму и Кашмир.
Позднее информацию подтвердили в ВВС Пакистана, уточнив, что были сбиты два самолета вооруженных сил Индии. Причина произошедшего – самолеты вошли в воздушное пространство Пакистана. Первый сбитый самолет упал на индийской стороне, второй – на пакистанской. В Министерстве иностранных дел Пакистана объяснили воздушный удар демонстрацией готовности к самообороне.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.