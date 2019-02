Самолет ВВС Индии разбился на севере страны

Самолет BBC Индии потерпел крушение на севере страны. По предварительным данным, оба пилота погибли, сообщает India Today.

Инцидент произошел утром в среду, 27 февраля, в штате Джамму и Кашмир. Что послужило причиной крушения, пока не известно. Фотографии с места происшествия публикует агентство ANI в Twitter.



#SpotVisuals: Police on military aircraft crash in Jammu & Kashmir's Budgam, say, "Two bodies have been found at the crash site." pic.twitter.com/Tg2uFeJjdW