Самолет ВВС Индии разбился на севере страны

Самолет BBC Индии потерпел крушение на севере страны. По предварительным данным, оба пилота погибли, сообщает India Today.

Инцидент произошел утром в среду, 27 февраля, в штате Джамму и Кашмир. Что послужило причиной крушения, пока не известно. Фотографии с места происшествия публикует агентство ANI в Twitter.



#SpotVisuals: Police on military aircraft crash in Jammu & Kashmir's Budgam, say, "Two bodies have been found at the crash site." pic.twitter.com/Tg2uFeJjdW — ANI (@ANI) 27 февраля 2019 г.

Известно, что на месте крушения были обнаружены тела двух человек, вероятнее всего, пилотов воздушного судна.

19 февраля в Индии разбились два реактивных самолета пилотажной группы Surya Kiran ("Солнечные лучи"). Авиакатастрофа произошла неподалеку от авиабазы города Бангалор. Один пилот погиб, еще двоим удалось катапультироваться. Кроме того, на земле ранения получили два гражданских лица.