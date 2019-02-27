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10:06

Самолет ВВС Индии разбился на севере страны

происшествия за рубежом

10:06

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Фото: twitter.com/iam_Mouzam

Самолет BBC Индии потерпел крушение на севере страны. По предварительным данным, оба пилота погибли, сообщает India Today.

Инцидент произошел утром в среду, 27 февраля, в штате Джамму и Кашмир. Что послужило причиной крушения, пока не известно. Фотографии с места происшествия публикует агентство ANI в Twitter.

Известно, что на месте крушения были обнаружены тела двух человек, вероятнее всего, пилотов воздушного судна.

19 февраля в Индии разбились два реактивных самолета пилотажной группы Surya Kiran ("Солнечные лучи"). Авиакатастрофа произошла неподалеку от авиабазы города Бангалор. Один пилот погиб, еще двоим удалось катапультироваться. Кроме того, на земле ранения получили два гражданских лица.

происшествия за рубежом

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