Около 500 тонн гумпомощи доставили в зону СВО волонтеры Северного округа Москвы

Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы

Около 500 тонн гуманитарной помощи направили участники более чем 40 волонтерских объединений Северного административного округа Москвы в зону специальной военной операции. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Например, волонтеры из окружного отделения Всероссийского общества инвалидов в 3-м Нижнелихоборском проезде плетут маскировочные сети. По словам координатора волонтеров Юлии Ермакович, на маскировочные сети стандартного размера большой спрос. Участники сообщества создают до 80 штук в месяц.

Также добровольцы собирают необходимые вещи, изготавливают окопные свечи и маскирующие накидки для снайперов и штурмовиков. В свою очередь, топограф и колорист подбирают расцветку маскировок, чтобы они были действительно полезны в зоне СВО.

За 2025 год волонтеры указанного отделения передали на фронт свыше 800 сетей, 9 000 свечей, 300 накидок, медикаменты, одежду, продукты, автомобили, генераторы и военное снаряжение.

Кроме того, волонтерская группа "Наш вклад в Победу" из Войковского района поддерживает российских военнослужащих с октября 2022 года. В организации работают общественные советники, депутаты и жители районов Войковского и Коптево. Гуманитарную помощь они передают 2 раза в месяц.

Всего в текущем году участники группы укомплектовали и отправили 25 машин с гуманитарным грузом в зону СВО. Волонтеры предоставили средства защиты, одежду, спальные мешки, слесарные инструменты, саперные лопаты, рации, генераторы, окопные свечи, медикаменты и продукты питания. Также бойцы получили 4 легковых автомобиля.

Помимо этого, помощь оказывают общественные советники Хорошёвского района совместно с ветеранами, представителями молодежной палаты и жителями. Как рассказала председатель совета общественных советников главы управы района Ирина Ишина, участники помогают бойцам в зоне СВО с 2023 года. Она отметила, что общественники работают под конкретные запросы военнослужащих. Например, в ноябре бойцы заказали окопные свечи, поэтому сейчас участники занимаются их изготовлением.

В 2025 году волонтеры Хорошёвского района передали более 500 окопных свечей, 3 000 квадратных метров антидроновых штор, около 1 000 тактических браслетов, электроинструменты, военное снаряжение, средства личной гигиены, лекарственные препараты и продукты питания.

Недавно артисты Московского театра Олега Табакова приняли участие в акции "С наступающим наступающих!", в рамках которой город поддерживает бойцов СВО. В рамках акции актеры Арина Автушенко и Севастьян Смышников записали для военных свои пожелания, поблагодарив их за службу.