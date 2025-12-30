Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 12:01

Общество

Около 500 тонн гумпомощи доставили в зону СВО волонтеры Северного округа Москвы

Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы

Около 500 тонн гуманитарной помощи направили участники более чем 40 волонтерских объединений Северного административного округа Москвы в зону специальной военной операции. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Например, волонтеры из окружного отделения Всероссийского общества инвалидов в 3-м Нижнелихоборском проезде плетут маскировочные сети. По словам координатора волонтеров Юлии Ермакович, на маскировочные сети стандартного размера большой спрос. Участники сообщества создают до 80 штук в месяц.

Также добровольцы собирают необходимые вещи, изготавливают окопные свечи и маскирующие накидки для снайперов и штурмовиков. В свою очередь, топограф и колорист подбирают расцветку маскировок, чтобы они были действительно полезны в зоне СВО.

За 2025 год волонтеры указанного отделения передали на фронт свыше 800 сетей, 9 000 свечей, 300 накидок, медикаменты, одежду, продукты, автомобили, генераторы и военное снаряжение.

Кроме того, волонтерская группа "Наш вклад в Победу" из Войковского района поддерживает российских военнослужащих с октября 2022 года. В организации работают общественные советники, депутаты и жители районов Войковского и Коптево. Гуманитарную помощь они передают 2 раза в месяц.

Всего в текущем году участники группы укомплектовали и отправили 25 машин с гуманитарным грузом в зону СВО. Волонтеры предоставили средства защиты, одежду, спальные мешки, слесарные инструменты, саперные лопаты, рации, генераторы, окопные свечи, медикаменты и продукты питания. Также бойцы получили 4 легковых автомобиля.

Помимо этого, помощь оказывают общественные советники Хорошёвского района совместно с ветеранами, представителями молодежной палаты и жителями. Как рассказала председатель совета общественных советников главы управы района Ирина Ишина, участники помогают бойцам в зоне СВО с 2023 года. Она отметила, что общественники работают под конкретные запросы военнослужащих. Например, в ноябре бойцы заказали окопные свечи, поэтому сейчас участники занимаются их изготовлением.

В 2025 году волонтеры Хорошёвского района передали более 500 окопных свечей, 3 000 квадратных метров антидроновых штор, около 1 000 тактических браслетов, электроинструменты, военное снаряжение, средства личной гигиены, лекарственные препараты и продукты питания.

Недавно артисты Московского театра Олега Табакова приняли участие в акции "С наступающим наступающих!", в рамках которой город поддерживает бойцов СВО. В рамках акции актеры Арина Автушенко и Севастьян Смышников записали для военных свои пожелания, поблагодарив их за службу.

Москвичи могут поздравить бойцов СВО через проект "С наступающим наступающих"

Читайте также


обществогород

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика