29 декабря, 08:01

Общество

Подарки детям из новых регионов передали жители Южного округа столицы

Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа города Москвы

Волонтеры из Южного административного округа Москвы организовали сбор гуманитарной помощи для детей из детских домов и приютов Луганской и Донецкой народных республик. Подарки вручили на новогодних утренниках. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Добровольцы поздравили детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Партии гуманитарной помощи были отправлены получателям 12 и 20 декабря. В формировании посылок активное участие приняли жители округа.

В рамках проекта "Зима в Москве" они приносили вещи в пункты сбора, расположенные рядом с катками. Горожане передали новую одежду и обувь для детей всех возрастов, канцтовары, новогодние подарки и игрушки.

На благотворительные пожертвования волонтеры закупили 600 сладких подарков и подготовили более 500 комплектов школьных принадлежностей, включая ранцы и пеналы. К Новому году дети, проживающие в ЛНР и ДНР, получили спортивный инвентарь, настольные игры и наборы для творчества.

Отправку гуманитарной миссии организовали активисты из межрегиональной общественной организации по патриотическому воспитанию и молодежной политике "Добровольцы". Волонтеры побывали в семейных центрах в Луганске, Алчевске, Стаханове и Свердловске, в Краснодонском детском доме-интернате, Перевальской специальной (коррекционной) школе-интернате и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Харцызск.

При поддержке администраций новых территорий активисты также подготовили 28 индивидуальных поздравлений. Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили подарки, о которых они написали Деду Морозу.

Организацию отправлений взяли на себя префектура и 16 районных управ Южного административного округа. В списке исполненных желаний значатся ноутбуки, 3D-принтеры и планшеты.

Кроме того, волонтеры провели для воспитанников учреждений новогодние праздники. Ребята поиграли со Снегурочкой около елки и получили подарки от Деда Мороза.

В Макеевке добровольцы навестили мобилизованных из Москвы пехотинцев. В Луганской Народной Республике они передали бойцам штурмового отряда 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады посылки с медицинскими и гигиеническими принадлежностями, теплыми вещами и строительным инструментом, собранные жителями ЮАО на площадках проекта "Зима в Москве".

Все желающие могут помочь жителям новых территорий. Активисты из организации "Добровольцы" продолжат сбор гуманитарной помощи в рамках проекта "Зима в Москве" для формирования новых отправок. Пункты приема будут работать до 28 февраля 2026 года на трех катках юга столицы: в Донском районе, Царицыне и Нагатинском Затоне.

Также волонтеры из столичного района Отрадное в рамках проекта "Зима в Москве" помогают бойцам СВО. Они уже отправили в зону боевых действий свыше тысячи маскировочных сетей и несколько десятков тысяч продуктовых наборов.

Кроме того, в посылки военнослужащим вошли средства защиты, открытки с поздравлениями, чайные наборы и сладости. Всего к движению волонтеров присоединилось около 1,2 тысячи жителей Отрадного.

Москвичи смогут поздравить участников СВО в рамках акции "С наступающим наступающих"

Сюжет: Зима в Москве
обществогород

