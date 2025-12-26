Волонтеры из Отрадного помогают бойцам СВО в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы

Активисты из столичного района Отрадное в рамках проекта "Зима в Москве" собрали и отправили в зону СВО более тысячи маскировочных сетей и несколько десятков тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Кроме того, в посылки бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации, вошли средства защиты, открытки с поздравлениями, чайные наборы и сладости. Всего к движению волонтеров присоединилось уже свыше 1,2 тысячи жителей Отрадного.

Активисты из этого района помогают фронту с 2022 года. Сейчас в распоряжении волонтеров находятся 5 мастерских, где плетут маскировочные сети. Кроме того, создаваемые активистами средства защиты адаптированы под сезон и учитывают особенности разной местности.

Например, маскировочные сети могут быть как цвета увядающей травы или цвета леса, так и белыми – для зимнего периода. Кроме того, для зон с бурной растительностью необходимы более пушистые изделия.

"Однажды пришел спецзаказ на сеть, замаскированную под кучу мусора. В нее мы вплетали консервные банки и пенопласт", – поделилась глава совета семей района Ольга Бельцева.

По ее словам, волонтеры также изготавливали сеть синеватого оттенка, чтобы укрыть лодки бойцов. Кроме того, их маскировочные сети не имеют определенной геометрии, поэтому они менее заметны, в отличии от фабричных.

Помочь с созданием защитных средств может любой желающий с 10:00 до 21:00 по адресу Каргопольская улица, дом № 13, корпус № 1.

Также жители создают специальные продуктовые заготовки. Для этого волонтеры закупают овощи, мясо, специи и хлеб, затем готовят продукты, измельчают их, сушат, фасуют в пакеты. В итоге получившийся набор можно положить в карман и взять на задание – для приготовления нужен будет только кипяток и емкость.

Одной из тех, кто вместе с другими волонтерами делает сухие супы, стала жительница Отрадного Анна Вадбольская. Женщина рассказала, что начала изготавливать заготовки еще с момента начала СВО.

В настоящее время вместе с ней трудится еще около 15 волонтеров из района Отрадное и еще примерно 30 человек из других районов столицы. Также активисты собирают и отправляют бойцам комплекты сухофруктов и кофейные наборы.

Гуманитарные грузы отправляют в среднем несколько раз в неделю. По пути волонтеры из других районов столицы и регионов страны добавляют свою помощь, включая медикаменты, антидроновые плащи, технику и многое другое.

"Маршрут из Отрадного часто пролегает через Нахабино, Звенигород, Талдом, Балашиху, Долгопрудный, Белгород, Курск, Ростов-на-Дону, Донецк, Льгов, Таганрог. Волонтеры из разных городов давно стали единой командой", – отметил замглавы управы района Отрадное Андрей Болнокин.

Вместе с тем продолжает свою работу фабрика подарков "Москва помогает". До 11 января 2026 года любой желающий может принести сюда подарки для участников СВО и детей из новых регионов страны. В качестве презентов подойдут теплые вещи, средства личной гигиены, сладкие наборы, игрушки, книги и открытки. Вещи должны быть новыми и иметь бирки.

Адреса проведения акции на фестивальных площадках на севере столицы:



улица Грекова, владение № 3ж (Северное Медведково);

Стартовая улица, дом № 12 (Лосиноостровский);

Сухонская улица, владение № 7 (Южное Медведково);

улица Хачатуряна, владение № 13 (Отрадное);

проезд Серебрякова, владение № 14, строение № 23 (Свиблово).

Площадки открыты с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье работают с 10:00 до 21:00.

В столице также действует благотворительная акция "Теплая зима" в поддержку бойцов СВО. Акцию проводит объединение культурных и досуговых центров Северного административного округа (ОКЦ САО). Специальные коробки установлены во всех библиотеках округа более чем по 40 адресам. Также пункты сбора подарков есть на 7 площадках проекта "Зима в Москве". Они расположены на катках с искусственным льдом.

