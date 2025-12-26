Форма поиска по сайту

26 декабря, 09:56

Город

Участники программы "Миллион призов" продолжают помогать бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи перечислили уже более 114 миллионов рублей в фонд "Народный фронт. Все для победы!" через сайт "Миллион призов", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фонд оказывает поддержку бойцам в зоне СВО и гуманитарную помощь жителям новых и приграничных территорий.

Помощь направляется в формате баллов, полученных за участие в электронных проектах "Активный гражданин", "Город идей", "Электронный дом", "Город заданий" и других. Горожане передают от 500 до 5 тысяч городских баллов, где 1 балл равен 1 рублю.

На собранные средства закупается дополнительное снаряжение для бойцов, а также оказывается гумпомощь мирным жителям. Например, одна из десантных дивизий получила квадроциклы, мотоциклы, дроны, амуницию и другие предметы.

Для жителей новых и приграничных регионов были приобретены средства личной гигиены, продукты питания, одежда, медикаменты и другие товары первой необходимости.

Чтобы оказать поддержку, нужно авторизоваться на сайте "Миллиона призов" с помощью Mos ID. После этого необходимо перейти во вкладку "Благотворительность", кликнуть на кнопку "Сделать пожертвование" и потом на карточку народного фронта.

Ранее сообщалось, что в двух парках Западного административного округа столицы в рамках проекта "Зима в Москве" проводятся мастер-классы, на которых детей и взрослых учат делать полезные вещи для участников спецоперации. Например, в детском парке "Фили" гостям показывают, как изготавливать нашлемники, а в парке "Никулино" можно написать письма с пожеланиями бойцам.

