Подарки для бойцов СВО принимают на площадках "Зимы в Москве" на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Благотворительная акция "Теплая зима" в поддержку бойцов СВО проводится на севере Москвы, сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Теплую зиму" проводит объединение культурных и досуговых центров Северного административного округа (ОКЦ САО). Специальные коробки установлены во всех библиотеках округа более чем по 40 адресам.

Также пункты сбора подарков есть на семи площадках проекта "Зима в Москве". Они расположены катках с искусственным льдом по адресам:



улица Костякова, дом 17;

Дмитровское шоссе, дом 80а;

проезд Черепановых, дом 68;

Фестивальная улица, дом 4;

Дегунинская улица, дом 13, корпус 2;

Ангарская улица, дом 39;

Керамический проезд, дом 71, корпус 1.

Ящики разместили в павильонах с раздевалкой. Доступ к ним открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00.

Желающие могут принести подарки и предметы первой необходимости, в том числе комплекты теплой одежды и термобелье. Также необходимы фонарики, батарейки и сладкие новогодние наборы. К подаркам можно приложить открытку или детский рисунок.

Акция продлится по 15 января.

Кроме того, бойцам передадут открытки и елочные украшения. Их создадут дети в рамках мастер-класса "Новогоднее поздравление героям" 27 декабря. Проведет занятие супруга участника СВО, жительница Войковского района Наталья Фролова и ее дети.

Женщина расскажет о своей добровольческой работе и ответит на вопросы участников.

Между тем в двух парках Западного административного округа в рамках проекта "Зима в Москве" проходят мастер-классы, на которых детей и взрослых учат делать полезные вещи для участников СВО. Например, в детском парке "Фили" гостям показывают, как изготавливать нашлемники. В парке "Никулино" можно написать письма с пожеланиями бойцам.