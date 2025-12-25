Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 16:27

Город

Подарки для бойцов СВО принимают на площадках "Зимы в Москве" на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Благотворительная акция "Теплая зима" в поддержку бойцов СВО проводится на севере Москвы, сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Теплую зиму" проводит объединение культурных и досуговых центров Северного административного округа (ОКЦ САО). Специальные коробки установлены во всех библиотеках округа более чем по 40 адресам.

Также пункты сбора подарков есть на семи площадках проекта "Зима в Москве". Они расположены катках с искусственным льдом по адресам:

  • улица Костякова, дом 17;
  • Дмитровское шоссе, дом 80а;
  • проезд Черепановых, дом 68;
  • Фестивальная улица, дом 4;
  • Дегунинская улица, дом 13, корпус 2;
  • Ангарская улица, дом 39;
  • Керамический проезд, дом 71, корпус 1.

Ящики разместили в павильонах с раздевалкой. Доступ к ним открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00.

Желающие могут принести подарки и предметы первой необходимости, в том числе комплекты теплой одежды и термобелье. Также необходимы фонарики, батарейки и сладкие новогодние наборы. К подаркам можно приложить открытку или детский рисунок.

Акция продлится по 15 января.

Кроме того, бойцам передадут открытки и елочные украшения. Их создадут дети в рамках мастер-класса "Новогоднее поздравление героям" 27 декабря. Проведет занятие супруга участника СВО, жительница Войковского района Наталья Фролова и ее дети.

Женщина расскажет о своей добровольческой работе и ответит на вопросы участников.

Между тем в двух парках Западного административного округа в рамках проекта "Зима в Москве" проходят мастер-классы, на которых детей и взрослых учат делать полезные вещи для участников СВО. Например, в детском парке "Фили" гостям показывают, как изготавливать нашлемники. В парке "Никулино" можно написать письма с пожеланиями бойцам.

В павильонах "Фабрика подарков" продолжается сбор помощи участникам СВО

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика