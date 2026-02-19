19 февраля, 10:29Политика
В МИД РФ указали на желание ЕС продолжать боевые действия на Украине
Фото: ТАСС/ЕРА/SERGEY DOLZHENKO
Позиция Европы заключается в том, чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, какую роль лидеры ЕС играют в урегулировании украинского конфликта. По мнению Грушко, конструктивного вклада европейцев в этом процессе не просматривается, так как их подход это исключает.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешить конфликт на Украине, основываясь на "лукавой линии" Европы с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности, нельзя.
По словам дипломата, украинский лидер Владимир Зеленский активно подыгрывает европейским идеям. Эта позиция предполагает, что боевые действия остановятся на текущей линии соприкосновения.
Зеленский и Европа пытаются сбить с толку американских переговорщиков, уверен российский министр. В этих целях они используют оппозицию внутри Соединенных Штатов.